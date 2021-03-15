В Москве выпускают на свободу няню, отрезавшую голову ребенку. Вылечилась, говорят

Совершившая резонансное убийство ребенка в Москве Гюльчехра Бобокулова, работавшая няней в семье, в скором времени может оказаться на свободе.

Как передает Федеральное агентство новостей, адвокат Бобокуловой сообщил, она проходила лечение в психиатрической лечебнице в Казани, выздоровела и выходит на свободу.

Конкретная дата освобождения Бобокуловой не называется. Также неизвестно куда она отправится, находясь на свободе.

Напомним, что Бобокулова 29 февраля 2016 года отрезала голову четырехлетней больной девочке, за которой ухаживала по найму в одной семье в Москве. Позже она подожгла квартиру, а сама отправилась к метро «Октябрьское поле», где продемонстрировала полицейским отрезанную голову ребенка и заявила, что сейчас взорвет себя. Она была задержана через 40 минут.

Бобокулова проходила психиатрическую экспертизу в НИИ имени Сербского, затем ее поместили в психиатрическую больницу при СИЗО, а позже Хорошевский суд освободил ее от ответственности и отправил на принудительное лечение. Также из Самаркандского областного психоневрологического диспансера пришел документ, что Бобокулова стояла на учете с 2003 года с диагнозом «Острый шизофренический эпизод. Галлюцинаторный синдром». // МК