В России тракторист с ружьем гонялся за подростками и подстрелил двоих

Мужчина решил наказать своих обидчиков

В Алтайском крае задержан местный тракторист, который устроил сафари на людей: он преследовал подростков, с которыми ранее повздорил, а затем открыл по ним огонь на поражение.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 11 июля, в районе станции Ребриха. 22-летний мужчина поссорился в кафе с подростками, после чего выследил обидчиков на автобусной остановке.

Туда он подъехал на машине вместе со своим приятелем. Злоумышленник выстрелил в молодежь, после чего подростки начали разбегаться, однако стрелок продолжил их преследовать на машине и палил в воздух.

В результате инцидента пострадали два подростка: 17-летний парень госпитализирован с огнестрельными ранениями в бедро и руки, ему провели операцию. Второй, 19-летний пострадавший, находится в реанимации: ему подозреваемый выстрелил в спину.

Сам стрелок уже задержан, против него возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Выяснилось, что ружьем он обладал на законных основаниях, у него есть лицензия. // МК