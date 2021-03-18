В России тюремщик продал три десятка принадлежащих колонии коров

Яшкульский районный суд Калмыкии отправил в СИЗО начальника центра адаптации осужденных колонии-поселения №3 из-за продажи 34 коров.

Об этом сообщает местное управление Следственного комитета.

По версии следствия, в октябре 2018 года тюремщик заставил заключенных забить одну корову, принадлежащую колонии, и продал мясо за 28 тысяч рублей. Через два года он продал 33 коровы стоимостью 650 тысяч рублей, которых колония получила по госконтракту.

Сотрудника ФСИН обвинили в хищении чужого имущества с использованием служебного положения (часть 3 статьи 160 УК). // Медиазона