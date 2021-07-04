В России убита адвокатесса, обвинявшаяся в отравлении мужа-бизнесмена

Днем ранее экс-бойфренд публично заявил, что заплатил за ее оправдание в суде

В Самаре найдена мертвой 32-летняя адвокат Екатерина Пузикова, которая в течение нескольких лет была фигуранткой дела об убийстве мужа — предпринимателя Дмитрия Пузикова — и в итоге была оправдана. О смерти женщины сообщил самарский адвокат Андрей Соколов.

Как сообщает РЕН, тело Пузиковой с ножевыми ранениями утром в субботу обнаружил ее отец. Женщина погибла в своей квартире. Другие подробности устанавливаются.

Напомним, банкир Пузиков умер в 2012 году в больнице, куда попал с отравлением после званого ужина у себя дома. Несколько гостей также были госпитализированы, но поправились. В убийстве подозревали супругу, следствие считало, что она подсыпала таллий в пюре, которое ел муж. В ходе судебных разбирательств ее дважды признавали виновной и даже приговорили к длительному сроку, однако в итоге апелляционный суд оправдал женщину и признал ее потерпевшей. Позднее Пузикова заявляла, что намерена отсудить у государства компенсацию за уголовное преследование, в ходе которого она была разлучена с ребенком. В ходе следствия и суда периодически звучали версии о возможной причастности к преступлению других лиц, в частности, упоминался брат погибшего Пузикова. Однако виновного в отравлении суд так и не нашел. Вдова позднее стала правозащитницей и сдала экзамен на адвоката.

Адвокат Соколов заявил KP.RU, что накануне Пузикова прилетела из Краснодара, где жила в последнее время. Юрист рассказал, что буквально накануне в интернете было опубликовано видео, в котором бывший возлюбленный женщины Алексей Рясков утверждал, что вместе с адвокатами и родственниками невесты помог ей избежать ответственности за убийство мужа. Мужчина заявлял, что собрал 15 млн рублей и якобы заплатил за оправдательный приговор.

Адвокат Андрей Карномазов, который защищал Пузикову по тому уголовному делу, заверил, что эти слова мужчины — ложь. Он напомнил, что приговор его клиентке «прошел проверку в Верховном суде». А теперь, после новостей об убийстве женщины, он считает, что это скандальное видео «приобрело совсем другой характер». Юрист полагает, что размещение ролика в интернете было способом «выманить Екатерину».

«Прилетела из Краснодара разбираться, — добавил собеседник издания. — Ну а дальше уже…» // МК