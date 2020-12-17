В России «вор в законе» Леван Сухумский сбежал из зала суда

В среду из здания суда во Владимире совершил побег криминальный авторитет Леван Абуладзе, являющийся вором «в законе» под именем Леван Сухумский, сообщает агентство «Прайм Крайм».

Он отбывал срок в России за сбыт наркотиков, затем был переведен в спеццентр для депортации, но в сентябре против него возбудили дело по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Абуладзе доставили в суд для продления содержания под стражей. Так адвокаты уговорили конвоиров снять с него наручники. Абуладзе отлучился якобы в туалет, а на самом деле покинул здание суда.

По статье, которую вменяют Абуладзе, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Где сейчас находится вор «в законе», неизвестно. Также нет официальной информации по поводу инцидента с побегом.

В пресс-службе суда заявили «Коммерсанту», что Абуладзе так и не был оставлен в зал суда. В пресс-службе УФСИН отказались комментировать слух о побеге, не подтвердив и не опровергнув его. // МК