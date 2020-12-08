В России воры «выпотрошили» российский «самолет судного дня»

Один из четырех спецбортов находился на модернизации

В Таганроге неизвестные злоумышленники проникли на территорию аэродрома «Таганрог-Южный» и вынесли аппаратуру из самолета Ил-80, доставленного для работ по модернизации. Об этом сообщает РЕН.

По информации канала, так называемый самолет судного дня, или воздушный командный пункт, был «обнесен» несколько дней назад. По имеющимся сведениям, еще 4 декабря в полицию обратился начальник службы авиабезопасности АО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Г.М. Бериева» и сообщил о ЧП. Из показаний следует, что рано утром того дня при осмотре судна были найдены следы вскрытия грузового люка.

Сообщается, что из отсеков самолета исчезли 39 радиостанционных блоков и пять плат из пяти таких же демонтированных приборов.

Источник сообщил телеканалу, что инженер по эксплуатации подтвердил целостность оборудования и корпуса самолета при последнем осмотре. Указывается, что после завершения работ основной вход, люк грузового отсека, три запасных выхода были опечатаны. Последний осмотр проводился 26 ноября.

«Интерфакс» со ссылкой на источник подтверждает информацию. Сообщается, что самолет находился на регламентных работах с начала 2019 года.

Первый полет Ил-80, созданного на базе пассажирского Ил-86, состоялся в 1985 году, в эксплуатацию самолет поступил в 1992-м. Всего было произведено четыре таких борта. Самолет имеет бортовые средства защиты от ядерного оружия. Предназначен для эвакуации высшего военного руководства и способен выполнять управление всеми видами вооруженных сил. // МК