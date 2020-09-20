В России выпал «дождь» из мертвых ворон

В российском Балаково (Саратовская область) начали стаями гибнуть вороны.

В соцсетях появилось фото, сделанное ночью 19 сентября, на котором проезжая часть улицы 30-летия Победы в Балаково усыпана птицами.

Некоторые пользователи связали инцидент с запуском фейерверков возле ресторана поблизости. Другие считают, что в регионе неблагоприятная экологическая обстановка, поэтому вороны начали массово гибнуть, передает сайт «Новости Саратова».

По словам волонтера саратовской организации по спасению и реабилитации диких птиц «Мудрый Рух 64» Ксении Игоревой, орнитологи в последние месяцы отмечают у пернатых болезненность.

«Птицы действительно в этом году в огромном количестве болеют и умирают. Иммунитет настолько плохой, что они не вылечиваются. Из-за электропроводов не могут умереть птицы в таком количестве, потому что электропривода висят всегда, а птицы умерли сейчас, разово. Из-за загрязнений, из-за АЭС тоже не могли птицы разом умереть. Если недавно была обработка полей и асфальта всякой дрянью, то птицы могли отравиться и умереть», — сказала волонтер в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». // Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»