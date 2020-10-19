В России задержали подозреваемого в убийстве 8-летней девочки

В Дагестане задержан 36-летний мужчина, который подозревается в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки, сообщает пресс-служба СК.

Отмечается, что трагическая история произошла 29 июля 2018 года.

Восьмилетняя девочка вышла из дома в Каспийске и пропала. 9 сентября ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в сточной канаве возле города.

Задержанный мужчина из села Леваши дал признательные показания. Сейчас решается вопрос о выборе мере пресечения для фигуранта дела. // МК