В России женщина покрывала любовника, который изнасиловал ее дочь

Она пыталась заставить девочку изменить показания

С насильником собственной дочери решила строить семейную жизнь 49-летняя жительница Москвы. Ради этого она пыталась убедить своего ребенка изменить показания и теперь ответит за свои действия по закону.

Москвичка некоторое время проживала со своим 38-летним гражданским мужем в квартире в Северо-Западном округе столицы. Ранее судимый избранник злоупотреблял спиртным, часто поколачивал женщину за предполагаемые измены и даже выгонял из дома.

Вскоре подонок переключился на падчерицу и начал измываться над 16-летней девушкой. Она страдала особенностями здоровья и не могла дать отпор негодяю. На поведение отчима жаловалась матери, но та предпочитала ничего не замечать.

Такое попустительство привело к трагедии. Избив женщину в очередной раз и выгнав из дома, извращенец напился и надругался над падчерицей. Мать вызвала дочери «скорую» и полицию, но через некоторое время приехала в больницу, чтобы воспрепятствовать осмотру пострадавшей.

На суде мать заявила, что девочка оговаривает ее мужчину и что если бы на самом деле было изнасилование, пострадавшая ходила бы подавленная. Женщина пыталась убедить своего ребенка изменить показания и заявить, что ничего не было. Она рассчитывала, что после этого насильника отпустят, и они продолжат жить как ни в чем не бывало. Однако Хорошевский районный суд признал насильника виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы.

А Хорошевский межрайонный прокурор инициировал возбуждение уголовного дела в отношении москвички по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Блюстители закона решили, что бездействие женщины повлекло совершение в отношении несовершеннолетней особо тяжкого преступления. // МК