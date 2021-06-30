В России женщина, уставшая от «шведской» семьи, зарезала мужа и любовницу,

Мужчина предпочитал жить с двумя женами, за что и поплатился

Необычное смягчающее обстоятельство оказалось у женщины, зарезавшей гражданского мужа и его подругу во время занятий сексом. Суд при вынесении приговора учел аморальное поведение жертв.

Как стало известно «МК», трагедия произошла в небольшом поселке в Красногорском районе Подмосковья. Разлад в семье местных жителей — 53-летней Любови и 50-летнего Вячеслава начался, когда женщина познакомила гражданского мужа со своей 36-летней подругой Людмилой. Та зачастила в гости, а через некоторое время и вовсе стала практически второй женой. Впрочем, и с первой подругой мужчина не расставался, предпочитая жить «шведской» семьей.

4 апреля 2021 года Любовь вернулась домой и снова застала там Людмилу вместе с Вячеславом. Любовь начала возмущаться и ее выставили из квартиры — ночь женщина провела в подъезде. Под утро она все же попала домой, чтобы собраться на работу. Но Вячеслав запер входную дверь, первой жене пришлось остаться в квартире, наблюдая, как парочка периодически уединяется для любовных утех.

Около четырех часов она в очередной раз увидела полураздетую Людмилу и Вячеслава уже без нижнего белья. Любовь пошла на кухню, взяла нож и зарезала пару.

Ей пришлось ответить перед законом за двойное убийство.

Как сообщила «МК» руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, государственное обвинение в суде поддерживал прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Красногорский городской суд приговорил женщину к 10 годам и 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на один год.