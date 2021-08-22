В России женщина задушила нарушителя порядка… ногами

Суд Железнодорожного районного суда Улан-Удэ приговорил к 10 месяцам исправительных работ с изъятием в доход государства 5% от зарплаты женщину, которая нечаянно убила нарушителя во время задержания, сообщает «Байкал Daily».

Россиянка догнала пьяному мужчину, повалила его и удерживала, обхватив шею ногами. Через 15 минут после этого мужчина скончался от асфиксии.

Суд учел полное признание вины, раскаяние в содеянном, поведение потерпевшего, характеристики женщины с места работы, наличие малолетних детей.

Приговор уже вступил в силу. Будет ли женщина его обжаловать, неизвестно. Ее наказание установлено с испытательным сроком на 1 год. // МК