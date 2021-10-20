В российской колонии заключенному на производстве отрубило голову

В исправительной колонии №10 в Калининском районе Тверской области в поселке Металлистов заключенному на производстве отрубило голову.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook член ОНК Оксана Асауленко.

«Еще в пятницу он был в карантине, а его оттуда и отправили на работу», — отметила Асауленко.

Она добавила, что правозащитники получают много жалоб на эту колонию, а в апреле этого года несколько осужденных забили себе гвозди в грудную клетку, протестуя против действий руководства колонии.

Также, по словам Асауленко, в этой же колонии ранее отрубило почти все пальцы на двух руках 23-летнему Ивану Звереву, которого позже перевели в ИК-9. // МК