В российской школе учительница устроила ученикам игру в «камень, ножницы, бумага» на раздевание

На Сахалине в одной из школ учительница устроила игру с учениками в «камень, ножницы, бумага» на раздевание.

Об этом порталу astv.ru сообщила мать одного из школьников.

Родители узнали о необычном развлечении после того, как дети стали отправлять друг другу видео с игрой, съемки также появились в соцсетях. Выяснилось, что игра проходила в школе в селе Пензенское, в ней участвовали ученики 8 класса.

«Некоторые из родителей встали на сторону учителя, называя ее „педагогом от бога“. Но я считаю, что хороший педагог просто не допустит такого. Такое поведение неуместно в стенах школы. Поэтому мы обратились к директору образовательного учреждения, но внятного ответа не получили», — рассказала женщина.

Прокуратура начала проверку после публикаций СМИ. Сообщается, что после произошедшего учительница уволилась по собственному желанию. // Znak.com