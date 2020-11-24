В российском Колпино папаша-террорист отпустил детей. Его задержала полиция

Четыре с половиной часа длились переговоры сотрудников правоохранительных органов с 38-летним Денисом Бельтюковым.

В 16.40 он выпустил детей из парадной и сам сдался полицейским. Обошлось без штурма, хотя спецназ был готов к любому повороту событий.

Шестерых мальчиков увезла скорая помощь в детскую больницу № 22, где их осмотрят специалисты.

Колпинец сдался после того, как с ним поговорил районный прокурор. Об этом «Фонтанке» сообщили в прокуратуре. Под каким предлогом его вынудили отпустить детей и выйти из квартиры, пока не уточняется. Известно, что с Пролетарской мужчина уехал вместе с прокурором.