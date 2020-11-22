В российском приюте для животных обнаружили десятки тысяч трупов

Зоозащитники обнаружили в приюте для бездомных животных, расположенном в деревне Карлук Иркутской области (Россия), множество трупов кошек и собак.

Об этом сообщается в Telegram-канале 360tv.ru.

О том, что на территории организации находится большое число мертвых животных, стало известно благодаря волонтерам, которые смогли попасть за ворота и спасти нескольких питомцев.

Кроме того, они обнаружили там трупы животных — кошки и собаки лежали в морозильных камерах Также тела животных со следами насильственной смерти были спрятаны в мешках.

Этот приют является частью компании «Пять звезд», считающейся одной из главных фирм, занимающейся отловом и содержанием бездомных животных в регионе.

Зоозащитники обратились в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и МВД России. В своем письме они сообщили, что животные «систематически убиваются жестокими способами прямо во время отлова».

Также в приюте животные гибнут от холода, жажды, голода и инфекций. За все время жертвами данной организации стали более 50 тысяч животных.

Отмечается также, что Александр Солдатов, владеющий компанией «Пять звезд», назвал обвинения ложью, а также рассказал об угрозах от неизвестных. // Апостроф