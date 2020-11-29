В российском Саратове зарезали женщину и ее 4-летнюю дочь

Как сообщает Следственное управление СК РФ по Саратовской области, сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по факту убийства в городе Саратове 38-летней женщины и ее 4-летней дочери.

Их тела с множественными ножевыми ранениями были обнаружены вечером 29 ноября в своей квартире.

На данный момент следователи проводят осмотр места преступления, к расследованию подключены наиболее опытные криминалисты.

Расследование уголовного дела продолжается. // МК