В российском городе Иркутске военный самолёт упал на частный сектор и взорвался

В российском городе Иркутске военный самолёт упал на частный двухэтажный дом. По предварительным данным, инцидент произошёл в микрорайоне Ново-Ленино, информации о погибших и пострадавших пока нет. На месте падения возник пожар. Некоторые телеграм-каналы сообщают, что речь идёт о самолёте Су-30, который вылетел с авиазавода. Информацию о катастрофе подтвердил губернатор региона Игорь Кобзев.

Момент падения Су-30 на жилой район в Иркутске. Оба пилота погибли. Катастрофа произошла во время приемо-сдаточного полета истребителя.