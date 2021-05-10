В США объявлено ЧП из-за хакерской атаки на крупнейший трубопровод в стране

В США на компьютерные системы одного из крупнейших трубопроводных операторов, Colonial Pipeline Company, осуществили хакерскую атаку. Из-за этого власти объявили чрезвычайное положение.

Об этом сообщает BBC.

В субботу, 8 мая, компания объявила, что была вынуждена отключить часть своих систем из-за атаки, проведенной с использованием программы-вымогателя. Речь идет о ransomware, обычно такие программы зашифровывают файлы на пораженных компьютерах, а за расшифровку злоумышленники требуют уплату выкупа.

Компания заявляет, что она прокачивает по своей системе по 100 млн галлонов топлива в сутки, а это составляет 45% всего топлива, потребляемого на Восточном побережье, и обеспечивает топливом 50 млн американцев.

Чрезвычайное положение снимает ограничения на транспортировку топлива и позволяет доставлять нефтепродукты танкерами в Нью-Йорк. // РБК-Украина