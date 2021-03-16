В США одномоторный самолет упал на автомобиль: погибли три человека (видео)

В США одномоторный самолет Beechcraft Bonanza упал на автомобиль, в результате есть жертвы.

Об этом сообщает CBS Miami, передает УНН.

В понедельник, в США одномоторный самолет Beechcraft Bonanza упал на внедорожник, двигавшийся по дороге. Инцидент произошел в городе Пемброк-Пайнс. В результате аварии погибли три человека.

“FAA заявила, что одномоторный Beechcraft Bonanza потерпел крушение вскоре после взлета около 15:00 понедельника.”, — сообщает CBS Miami.

На видео с камер видно, как самолет падает и сбивает автомобиль, что движется ему навстречу. Известно, что два человека, находившиеся на борту аэроплана, погибли на месте аварии. Женщину и ребенка, при столкновении находившихся во внедорожнике забрали в больницу, где мальчик умер от травм.