В США пять человек погибли в результате перестрелки

По меньшей мере пять человек, включая подозреваемого в стрельбе, погибли в результате длительного вооруженного противостояния в штате Северная Каролина (США).

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что среди погибших были два заместителя шерифа округа, две гражданские лица и стрелок.

Противостояние в Северной Каролине продолжалось более 13 часов, когда вооруженный человек открыл огонь по сотрудникам полиции после того, как они прибыли для проверки. Жители близлежащих домов были эвакуированы, некоторым было приказано спрятаться.

После гибели людей в результате инцидента флаги возле офиса шерифа в округе, где произошла стрельба, были приспущены, а местные жители несут к месту происшествия цветы и свечи в память о погибших. // УНН