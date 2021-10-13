В США работник почты застрелил двоих коллег и покончил с собой

В штате Теннесси в результате стрельбы на почте погибли три человека.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

Стрельба произошла в почтовом отделении американского города Мемфис, штат Теннесси. Во вторник, 12 октября, были обнаружены тела трех застреленных сотрудников.

По данным полиции, один из погибших был стрелком. Убив коллег, он покончил с собой.

Как сообщает The Washington Post, убийцей был помощник почтальона, он застрелил своего менеджера и начальника.

Пока неизвестно, что стало причиной стрельбы.