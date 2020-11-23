В США совершено нападение на церковь: двое убиты, еще несколько ранены

В американском штате Калифорния неизвестный напал на людей в баптистской церкви в городе Сан-Хосе. Несколько человек получили ножевые ранения, двое в результате умерли.

Инцидент произошел в понедельник, 23 ноября. Об этом сообщает CBS SF со ссылкой на местную полицию.

«Мы можем подтвердить, что есть несколько человек с ножевыми ранениями. У некоторых они опасные для жизни», – говорится в сообщении.

Мэр Сан-Хосе Сэм Ликкардо отметил, что по крайней мере двое из пострадавших погибли. Он также сообщил, что подозреваемый находится под стражей.

«Мы всем сердцем переживаем за семьи двух членов общины, которые скончались от ножевых ранений в результате нападения в баптистской церкви Грейс в центре города», – написал он в Twitter.

Полиция Сан-Хосе также подтвердила данные о жертвах: «Двое человек скончались от полученных травм».

При этом подчеркивается, что жертвами могли стать бездомные, которым разрешили войти в церковь погреться.

«Во время нападения церковные службы не проводились. Туда приводили бездомных людей, чтобы спасти их от холода», – добавили в полиции Сан-Хосе. // OBOZREVATEL