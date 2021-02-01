В США застрелили музыканта – двоюродного брата певицы Бейонсе

Известного рэпера Kardone нашли мертвым. 34-летнего музыканта застрелили.

Об этом сообщает The Sun.

Музыкант несколько дней не выходил на связь. Поэтому его друзья решили обратиться за помощью в правоохранительные органы. Когда оперативники проникли в его квартиру в Техасе, то обнаружили труп музыканта.

В преступлении подозревают 21-летнюю Сашу Скар, которую Kardone ранее продюсировал. Но какие были между ними отношения последнее время — неизвестно. Девушку объявили в розыск.

Стоит отметить, что родные и близкие очень тепло отзываются о музыканте. Говорят, что он был любящим и заботливым. // УНИАН