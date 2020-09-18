Европарламент объявил незаконным принятие поправок об «обнулении» сроков Путина

Европарламент считает, что реформа Конституции России, которая среди прочего обнулила сроки президента Владимира Путина и позволила Москве отказаться от исполнения обязательств по международным договорам, состоялась «незаконно».

Об этом говорится в принятой в четверг резолюции ЕП по ситуации в Белоруссии и вокруг отравления Алексея Навального, пишет finanz.ru.

Парламентарии призывают власти ЕС «потребовать от России отменить или пересмотреть все законы, не совместимые с международными стандартами, включая незаконно внесенные изменения в российскую Конституцию», говорится в документе.

Это же касается законодательствах о выборах, «законов об иностранных агентах и нежелательных организациях», подчеркивают европарламентарии.

«Россия будучи членом Совета Европы и ОБСЕ взяла на себя обязательства по уважению фундаментальных свобод, прав человека и верховенства закона в соответсвии с Европейской конвенцией по правам человека и Международной конвенцией по гражданским и политическим свободам», — говорится в документе.

В июле реформу российской Конституции рассматривала Венецианская комиссия Совета Европы, которая пришла к выводу, что они не соответствуют обязательствам Москвы по Европейской конвенции по правам человека.

Эксперты комиссии рассматривали исключительно поправки, касающиеся отношений с ЕСПЧ, и рекомендовали отменить из пересмотреть изменения в статью 79 Конституции РФ.

Она закрепляет за Россией право не исполнять «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации». Эксперты Венецианской комиссии в заключении указывают, что, вступив в Совет Европы и ратифицировав Конвенцию о правах человека, Россия обязалась исполнять решения ЕСПЧ, а статья 46 Конвенции указывает, что исполнение решений суда является обязательным. С жесткой критикой поправки об обнулении президентских сроков выступил в день голосования глава комитета Сената США по международным делам, республиканец от штата Айдахо Джим Риш. «В последний день путинского «плебисцита» по одобрению его конституционных поправок каких-либо вопросов о результатах не осталось. Это липовое голосование, замаскированное под референдум, уничтожило остатки легитимности Путина и демократии в России», — заявил Риш.

Он добавил, что народ России «заслуживает лучшего».