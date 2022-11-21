В Уфе девица, которая устроилась в ювелирку месяц назад, похитила драгоценностей на 14 миллионов

После этого девушка исчезла и никто её не видел.

22-летняя Карина Макарова устроилась в ювелирку около месяца назад. Кажется, она изначально распланировала кражу.

Вечером 19 ноября девушка проводила коллегу со смены, вернулась в магазин и собрала из сейфа и витрин драгоценностей на 14 миллионов рублей. С набитыми пакетами Макарова отправилась домой на такси, а затем вышла из подъезда, села в машину и уехала в неизвестном направлении. Эту операцию она провернула всего за полтора часа.

Позже, когда о краже стало известно, полицейские проверили её съемную квартиру, где она жила одна — все вещи были на месте. Телефон девушки, конечно, не отвечает. Где она находится — неизвестно. Судя по всему, она не пользовалась общественным транспортом и скрывается на машине. // Baza