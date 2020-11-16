Вдова отравленного полонием Литвиненко подала в ЕСПЧ иск против России на 3,5 млн. евро

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Вдова экс-сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко Марина подала в Европейский суд по правам человека иск против России, требуя выплатить ей 3,5 млн евро компенсации.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Литвиненко Александр Вальтерович - Персона РФТак, Литвиненко, бывший сотрудник российских спецслужб, скончался в Лондоне в 2006 году от отравления радиоактивным полонием.

Теперь Марина Литвиненко требует компенсации за упущенную выгоду вследствии потери супруга и штрафных убытков — компенсация истцу сверх причиненного ему вреда и служащая наказанием ответчику за его особо возмутительное поведение.

Отмечается также, что в иске содержится просьба к страсбургским судьям вынести решение о значении системы целенаправленных убийств и покушений на убийства, предположительно совершенных российскими государственными агентами, в Европе и на Ближнем Востоке.

Напомним, в 2016 году британские следственные органы опубликовали окончательную версию отчета о расследовании смерти экс-сотрудника ФСБ России Литвиненко, скончавшегося в Лондоне в 2006 году от отравления радиоактивным полонием.

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