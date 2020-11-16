Вдова отравленного полонием Литвиненко подала в ЕСПЧ иск против России на 3,5 млн. евро

Вдова экс-сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко Марина подала в Европейский суд по правам человека иск против России, требуя выплатить ей 3,5 млн евро компенсации.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Так, Литвиненко, бывший сотрудник российских спецслужб, скончался в Лондоне в 2006 году от отравления радиоактивным полонием.

Теперь Марина Литвиненко требует компенсации за упущенную выгоду вследствии потери супруга и штрафных убытков — компенсация истцу сверх причиненного ему вреда и служащая наказанием ответчику за его особо возмутительное поведение.

Отмечается также, что в иске содержится просьба к страсбургским судьям вынести решение о значении системы целенаправленных убийств и покушений на убийства, предположительно совершенных российскими государственными агентами, в Европе и на Ближнем Востоке.

Напомним, в 2016 году британские следственные органы опубликовали окончательную версию отчета о расследовании смерти экс-сотрудника ФСБ России Литвиненко, скончавшегося в Лондоне в 2006 году от отравления радиоактивным полонием.