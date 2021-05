Великобритания лишила права летать на свою территорию авиакомпании Беларуси

Власти Великобритании немедленно отзывают разрешение белорусской авиакомпании “Белавиа” на выполнение рейсов в королевство.

Об этом сообщили в британском внешнеполитическом ведомстве, передает УНН.

“Великобритания осуждает вчерашние действия белорусских властей, арестовавших журналиста Романа Протасевича на основании уловки, заставив самолет, на котором он был, приземлиться в Минске. (Александр) Лукашенко должен ответить за свои возмутительные действия”, — сообщили в британском МИД.

“Великобритания призывает к немедленному освобождению (Романа) Протасевича и других политических заключенных, содержащихся в Беларуси. Великобритания работает с нашими союзниками над скоординированным ответом, включая дальнейшие санкции. Великобритания также призывает Совет ИКАО провести срочное заседание для рассмотрения вопроса о нарушении режимом международных правил, гарантирующих безопасность гражданской авиации”, — добавили британские дипломаты.

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс отозвал разрешение на полеты в страну, которое действовало для белорусской авиакомпании “Белавиа”.

Управление гражданской авиации Великобритании порекомендует авиакомпаниям избегать воздушного пространства Беларуси “ради безопасности пассажиров”, добавил Шаппс.

Following the forced diversion of a @Ryanair aircraft to Minsk yesterday, I’ve instructed @UK_CAA to request airlines avoid Belarusian airspace in order to keep passengers safe. I have also suspended Belavia’s operating permit.

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) May 24, 2021