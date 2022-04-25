Вибухи в «міністерстві» Придністровʼя є провокацією спецслужб Росії, – ГУР МОУ

Молдовські сепаратисти ще за три дні до обстрілу будівлі шукали собі бункер.

Вибухи в сепаратистському молдовському регіоні Придністровʼя є провокацією російських спецслужб. Вони відбулися близько 17:45 у приміщенні офісів так званого міністерства державної безпеки і філіалу російської ФСБ, повідомили в Головному розвідувальному управлінні Міноборони України.

В результаті інциденту в будівлі було вибито вікна. На вулиці поруч знайшли, ймовірно, використані РПГ-22 та РПГ-27.

Розвідники підкреслили, що для керівництва Придністровʼя ця подія не стала несподіванкою.

«Ще 22 квітня секретар «Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій» «ПМР» Вадим Шмаленко звернувся з листом до голови Каменського району Володимира Бичкова. В ньому йшлось про термінову (до 16.00 того ж дня) підготовку відомостей про наявність та місце розташування «захищеного пункту управління цивільної оборони міста»«, – заявили в ГУР.

Дані мали стосуватися назви обʼєкту, адреси, типу захисної споруди. В разі відсутності такого пункту потрібно було його негайно створити.

«Тобто, ще за три дні до інциденту, керівники «ПМР» вже готувались до його проведення і подбали про облаштування захищеного і комфортного бункеру«, – заявили в ГУР.

Там додали, що цей випадок є лише однією з провокацій, які ФСБ Росії запланувала для нагнітання панічних та антиукраїнських настроїв. За задумом авторів, вони мають виправдати війну на території України чи залучити Придністровʼя до бойових дій – в якості території з певним мобілізаційним резервом або як територію, з якої російські війська можуть проводити атаки на Україну.

22 квітня заступник командувача військ Центрального військового округу РФ генерал-майор Рустам Міннекаєв озвучив плани щодо Придністровʼя. Він заявив, що російська армія має завдання «встановлення повного контролю над Донбасом та південною Україною». Після цього окупанти мають пробити коридор до невизнаної «ПМР», де «відзначаються факти утисків російськомовного населення».

За наявною інформацією розвідки, ФСБ продовжить серію провокативних терактів на території Придністровʼя.

Нагадаємо, сьогодні увечері сепаратистський регіон Молдови Придністровʼя заявив про обстріл будівлі свого «міністерства державної безпеки». Як заявляється, постраждалих немає.

У квітні в Генеральному штабі ЗСУ попереджали, що силовики Придністровʼя можуть вчиняти диверсії в Україні. Втім ознак підготовки придністровських збройних формувань до боїв проти України нема. // LB.ua