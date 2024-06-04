У Польщі заарештували вже 18 людей через підозри у плануванні диверсій на користь Росії

Один з арештованих, ймовірно, був причетний до планування вбивства президента України Володимира Зеленського.

У Польщі загалом заарештували 18 людей за звинуваченнями у вчиненні проросійських і пробілоруських ворожих дій, повідомили у міністерстві внутрішніх справ країни, пише The Guardian з посиланням на Reuters.

Один з арештованих, ймовірно, був причетний до планування вбивства президента України Володимира Зеленського.

Десять із них (їх затримували з грудня) брали безпосередню участь у плануванні різноманітних диверсій у всій Польщі.

Польська влада пов’язує деякі нещодавні підпали або спроби підпалу з агентами, спонсорованими Росією. За інформацією агентства внутрішньої безпеки, серед арештованих за останні місяці є громадяни Польщі, Білорусі та України.

Польська прокуратура заявила, що в квітні затримали поляка, який, як стверджується, був готовий шпигувати на користь російської військової розвідки для ймовірної змови з метою вбивства Зеленського.

Міністр внутрішніх справ Томаш Симоняк зазначив, що можливі диверсії були частиною ширшого плану, включно з кібератаками, спрямуванням мігрантів у Білорусь для перетину кордону з Польщею та загрозою безпеці Польщі.

“Ми не сумніваємося, що за вказівкою іноземної держави, Росії, діють люди, які готові загрожувати життю, здоров’ю та майну польських громадян”, – сказав урядовець. // LB.ua