Російський Орськ іде під воду: зафіксовано новий прорив дамби

Зазначається, що 153 населені пункти відрізані паводковими водами.

Повторний прорив дамби стався в російському місті Орськ Оренбурзької області. У результаті зона затоплення значно розширилася.

Мер Орська Василь Козупиця повідомив, що новий прорив зафіксовано в районі вулиці Борисоглібської.

“Після чергового прориву дамби в Орську під загрозою затоплення перебувають селища Будівельників, Нікель, Лісоторговий і Борисоглібська вулиця”, – пише російський пропагандистський ресурс ТАСС у своєму Telegram-каналі.

Водночас уряд регіону заявив, що 153 населених пункти Оренбурзької області відрізані паводковими водами. Очікується погіршення ситуації.

Зазначається, що в Орськ направили 50 рятувальників. Водночас через паводок евакуйовано понад 4,4 тисячі осіб, підтоплено понад 6 тисяч житлових будинків. // УНІАН