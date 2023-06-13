Відому південнокорейську блогерку згайшли вбитою в Камбоджі

Згідно з повідомленнями камбоджійських новин, вперше опублікованими 13 червня за місцевим часом, тіло жінки було виявлено в ставку в Пномпені.

Спочатку тіло було ідентифіковано як корейську жінку у віці 30 років, а в результаті розслідування місцевої поліції було виявлено, що це Бі Джей Ахьон, інфлюенсер AfreecaTV з понад 250 000 підписників в Instagram.

Повідомляється, що вона відвідувала Камбоджу зі знайомим з туристичною метою, як повідомляють південнокорейські ЗМІ.

Корейська поліція звернулася до місцевих слідчих органів з проханням провести ретельне розслідування, а також перевіряє знайомих, а також працівників лікарні разом із процедурою розтину.

Триває розслідування на ймовірність вбивства під час виявлення відбитків пальців на ковдрі, в яку вона була загорнута.

Місцева поліція заарештувала китайську пару, яка керує місцевою лікарнею, за звинуваченням у залишенні тіла Бі Джея Ахьонга.

За словами підозрюваних, вона померла в лікарні 4 червня внаслідок нападу, який стався під час лікування. Однак точну причину смерті ще не встановлено.

Поліція підозрює подружжя в тому, що вони позбулися тіла жертви, щоб уникнути покарання.

Станом на полудень неділі причина її смерті залишалася невідомою. Камбоджійська поліція все ще очікує звіту розтину.

Тим часом BJ Ahyeong раніше оголосила про призупинення своєї BJ діяльності через соціальні мережі в березні. Її останній публічний пост висловив її бажання наполегливо працювати та добре жити в Кореї.

Дмитро Сизов, Internetua.com