В России загорелся в воздухе и разбился ИЛ-76 (видео)

Пожар в четвёртом двигателе — предварительная причина крушения военного самолёта ИЛ-76 под Рязанью.

По данным «Базы», военный борт летел из Белгорода в Оренбург. В Рязани, на аэродроме Дягилев ИЛ-76 садился, чтобы дозаправиться.

Дозаправившись, самолёт взлетел в 3.05.

Уже меньше чем через минуту после взлёта диспетчер аэродрома увидел вспышку в районе четвёртого двигателя и попытался связаться с экипажем. Командиры воздушного судна (их было двое, так называемый, «сдвоенный» экипаж) Гусаров и Петрушин не отвечали. При попытке зайти на посадку ИЛ-76 столкнулся с землей.

На данный момент известно о троих погибших членах экипажа, ещё шестеро — ранены.