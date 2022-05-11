У РФ порушили справу проти гравця «Що? Де? Коли?» за допис про мародера Жукова

Ровшану Аскерову загрожує п’ять років в’язниці.

У Росії оголосили в розшук колишнього гравця телегри «Що? Де? Коли?» Ровшана Аскерова через допис у Facebook про радянського маршала Георгія Жукова.

Про це пише tjournal.ru з посиланням на базу даних МВС.

Зазначається, що проти Аскерова порушили кримінальну справу про реабілітацію нацизму (за частиною 4 статті 354.1 КК РФ). Причиною став його пост у Facebook про Маршала Радянського Союзу Георгія Жукова. У його публікації побачили «неправдиві відомості, що ображають і ганьблять честь і пам’ять полководця».

На пост Аскерова поскаржився Державний історичний музей, після чого СК і влаштував перевірку.

Є інформація, що в своєму пості Аскеров назвав Жукова «мародером зі стажем», «вбивцею в погонах» та «злодюжкою».

На цей час Аскерову загрожує штраф у розмірі до п’яти мільйонів рублів, або примусові роботи до п’яти років, або позбавлення волі на той же термін.

Повідомляється, що екс-гравець «»Що? Де? Коли?» поїхав з Росії в березні 2022-го і не збирається повертатися. // УНІАН

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Ровшан Аскеров прокомментировал объявление себя в розыск:

«Суд в России? Это даже не смешно. Состава преступления в моих деяниях нет. Мое общение с государством под названием РФ сведено к нулю. Правоту невиновного человека российским судам доказать невозможно, так что у меня есть обоснованные сомнения в справедливости возможного решения»