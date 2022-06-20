Власти Германии конфисковали три квартиры в Мюнхене, принадлежащие депутату Госдумы РФ и его жене

В Германии впервые конфисковали недвижимость попавшего под санкции россиянина. Ни один из действующих депутатов Госдумы в декларациях за прошлый год не сообщал о наличии недвижимости в Германии.

Как сообщает «Агентство.Новости«, две квартиры находились в совместной собственности парламентария и его супруги, третья принадлежала только его жене.

Против депутата также возбудили уголовное дело о нарушении санкционного режима. Кроме квартир, у него конфисковали деньги с банковского счета, который использовался для получения арендной платы за недвижимость (около 3,5 тысячи евро в месяц).

Арендаторам, которые снимали конфискованные квартиры, разрешили продолжать в них жить, однако платить теперь они будут в мюнхенский суд.

Имя владельца недвижимости в прокуратуре не назвали, депутата в сообщении называют Л., а его жену – К. Известно, что депутат голосовал за резолюции, призывающие Путина признать независимость «ДНР» и «ЛНР».

Ранее в Германии только замораживали имущество попавших под санкции россиян. Это первый известный случай конфискации недвижимости.