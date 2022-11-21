Внаслідок пожежі в центрі Москви загинуло семеро людей

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Внаслідок масштабної пожежі на складі у центрі російської столиці 20 листопада загинуло семеро людей.

Про це повідомляє УНН із посиланням на росЗМІ.

Фото: Рixabay.com

“Площа загоряння становила 2,5 тисячі квадратних метрів. Повністю ліквідувати пожежу вдалося лише опівночі. На ранок 21 листопада пожежники, які працюють на розборі завалів, виявили тіла семи загиблих”, – ідеться у повідомленні.

Причинами пожежі називають “неналежне зберігання товарів та порушення правил пожежної безпеки”, а також “несправність електронагрівального приладу та аварійний режим роботи електромережі”.

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