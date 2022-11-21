Внаслідок пожежі в центрі Москви загинуло семеро людей

Внаслідок масштабної пожежі на складі у центрі російської столиці 20 листопада загинуло семеро людей.

Про це повідомляє УНН із посиланням на росЗМІ.

“Площа загоряння становила 2,5 тисячі квадратних метрів. Повністю ліквідувати пожежу вдалося лише опівночі. На ранок 21 листопада пожежники, які працюють на розборі завалів, виявили тіла семи загиблих”, – ідеться у повідомленні.

Причинами пожежі називають “неналежне зберігання товарів та порушення правил пожежної безпеки”, а також “несправність електронагрівального приладу та аварійний режим роботи електромережі”.