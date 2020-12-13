Во Франции мужчина с ножом напал на прохожих, есть раненые

Мужчина, страдающий от «серьезных психологических расстройств, серьезно ранил ножом трех человек.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Figaro, нападение произошло в городе Антони под Парижем.

В полиции уточняют — погибших нет. Жертвы, которые получили удары ножом по спине, лопаткам и туловищу, находятся в больнице.

В полиции уточняют, что нападающий уже арестован. Там уточняют — нападение не имеет «террористического или криминального» характера. О нападающем известно, что он страдает от «серьезных психологических расстройств» шизофренического типа.

Напомним, 29 октября в соборе Ниццы мужчина, вооруженный ножом, убил трех человек. Во время задержания он отказался сложить оружие и был тяжело ранен полицейскими, которые применили табельные пистолеты.

За две недели до этого в городке в пригороде Парижа чеченец-выходец из Москвы обезглавил учителя, на уроке свободы слова показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.