Во Франции обнаружили около 3 тыс. педофилов в католической церкви

Во Франции более 3 тыс. служителей Католической церкви, в том числе священников были замешаны в педофилии.

К таким выводам пришла независимая комиссия Французской католической церкви, которая расследовала педофилии в церковных кругах, передает AFP, информирует УНН.

Комиссия вела расследование более двух с половиной лет. Она оценила период с 1950 года до наших дней, основываясь на церковных, судебных и полицейских архивах, а также интервью со свидетелями. Глава комиссии Жан-Марка Сова уточнил, что исследование показало от 2,9 тыс. до 3,2 тыс. педофилов среди членов церкви. По его словам, это — минимальная оценка.

Опубликованный отчет — неполный

Полный отчет комиссии должен быть выпущен во вторник, он содержит 2,5 тыс. страниц. Сова объяснил, что авторы исследования попытались дать количественную оценку как числу правонарушителей, так и количеством жертв.

Ранее глава комиссии заявил, что с 1950 года от рук педофилов среди членов церкви могли пострадать не менее 10 тыс. детей.

Независимая комиссия была создана в 2018 году Французской католической церковью в ответ на ряд скандалов, связанных с педофилией внутри церкви. В ее состав входят 22 человека, среди них юристы, историки, социологи, медицинские специалисты и теологи.