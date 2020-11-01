Во время сегодняшних протестов в Беларуси задержали 270 человек

Во время воскресных акций протеста в Беларуси задержали 270 человек.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные правозащитного центра “Вясна”.

В списке задержанных — 270 имен, большинство — в Минске.

Как сообщалось, в списке задержанных в Минске есть журналисты газеты “Новы час”, а также известный скульптор Геннадий Лойко.

Напомним, воскресные акции протеста в Беларуси традиционные. 1 ноября “Марш против террора” в Минске должен был пройти к мемориалу Куропаты, где находятся захоронения расстрелянных в годы советского террора.

В белорусской столице сразу после начала движения “Марша против террора” начались задержания силовиками и разгон протестующих.