Во время сегодняшних протестов в Беларуси задержали 270 человек
Во время воскресных акций протеста в Беларуси задержали 270 человек.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные правозащитного центра “Вясна”.
В списке задержанных — 270 имен, большинство — в Минске.
Как сообщалось, в списке задержанных в Минске есть журналисты газеты “Новы час”, а также известный скульптор Геннадий Лойко.
Напомним, воскресные акции протеста в Беларуси традиционные. 1 ноября “Марш против террора” в Минске должен был пройти к мемориалу Куропаты, где находятся захоронения расстрелянных в годы советского террора.
В белорусской столице сразу после начала движения “Марша против террора” начались задержания силовиками и разгон протестующих.