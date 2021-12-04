Возле хостела в Москве нашли обезглавленное тело

На севере Москвы в Бутырском районе было обнаружено обезглавленное тело мужчины.

Как сообщает телеканал Рен-ТВ, в полицию позвонил постоялец хостела на улице Милашенкова и рассказал о страшной находке возле подъезда здания.

Приехавшие на место происшествия правоохранители зафиксировали обнаружение тела. В нескольких метрах была найдена и голова несчастного.

Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего и обстоятельства его гибели. Других подробностей пока нет. // МК