Выборы президента в Молдове: лидер оппозиции Санду выигрывает у пророссийского Додона

В первом туре президентских выборов в Молдове лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду набрала 35,61% голосов, а действующий глава государства Игорь Додон — 33,01%.

Таковы данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК), распространенные в ночь на понедельник, после обработки 99,11% протоколов, передает ТАСС.

Согласно подсчетам, замыкает тройку лидер «Нашей Партии», мэр второго по величине города страны Бельцы Ренато Усатый с 16,98% голосов.

Далее следуют Виолетта Иванов от партии «Шор» (6,57%), председатель партии «Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе (3,25%), кандидат от партии Национального единства Октавиан Цыку (2,01%), кандидат от Либерально-демократической партии Тудор Делиу (1,38%) и глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ (1,19%).

ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%

Победитель выборов определится во втором туре, который пройдет 15 ноября. // Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»