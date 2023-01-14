Японія почала будівництво військової бази для винищувачів США

Японія розпочала будівельні роботи на базі Сил самооборони на безлюдному острові відповідно до плану перенесення військових навчань з використанням винищувачів США.

Про це повідомляє УНН, посилаючись на Japan Today.

“Враховуючи найсуворішу та найскладнішу безпекову ситуацію післявоєнної епохи, уряд побудує цей об’єкт і почне його експлуатацію якнайшвидше”, – сказав головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно, додавши, що нова база буде “незамінною” для постійних операцій американських авіаносців в Азійсько-тихоокеанському регіоні.

Повідомляється, що роботи триватимуть триватиме чотири роки на острові Маге в південно-західній префектурі Кагосімі. Спочатку збудують злітно-посадкові смуги та склади боєприпасів. Згідно з проєктом, місця тренувань для винищувачів США перенесуть з острова Івото в Тихому океані.

План переміщення, викладений у 2011 році в угоді про реорганізацію американських військових сил між Токіо та Вашингтоном, був продовжений після того, як губернатор Каґосіми Коічі Шіота схвалив проєкт у листопаді 2022 року, посилаючись на “дедалі суворішу безпекову ситуацію” навколо Японії.

Влада також запропонувала виплатити 2,2 мільярда єн компенсації місцевим рибалкам, які не зможуть працювати протягом чотирирічного періоду будівництва та наступного року оцінки, повідомили джерела.

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Сполучені Штати створять на японському острові Окінава підрозділ швидкого реагування Корпусу морської піхоти для захисту віддалених островів на південному заході Японії.