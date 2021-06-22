ЄС опублікував четвертий пакет санкцій проти режиму Лукашенка в Білорусі

Рада ЄС запровадила четвертий пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. У списку опинилися 78 фізичних осіб і вісім підприємств та компаній.

Мінський автомобільний завод у санкційному списку ЄС

Рада Євросоюзу у понеділок, 21 червня, затвердила четвертий пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка у Білорусі. Обмежувальні заходи опублікували в Офіційному журналі ЄС того ж дня, після чого вони одразу ж набули чинності, повідомляє Deutsche Welle.

До списку потрапили 78 фізичних осіб та 8 держпідприємств і компаній. «Це рішення ухвалено через ескалацію серйозних порушень прав людини в Білорусі та насильницьких репресій проти громадянського суспільства, демократичної опозиції та журналістів», — пояснили у пресрелізі Ради ЄС.

Частину санкцій запровадили за примусову посадку літака Ryanair у Мінську 23 травня. Це державне підприємство «Белаеронавігація», яке управляє повітряним рухом в Білорусі, а також семеро фізичних осіб, включно з міністром транспорту країни Олексієм Авраменком та гендиректором «Белаеронавігації» Леонідом Чуро.

Більшість санкцій стосуються продовження репресій режимом Лукашенка. Серед осіб, які потрапили під обмеження: син Олександра Лукашенка Дмитро, міністр оборони Віктор Хренін, заступники генпрокурора Білорусі Олексій Стук і Геннадій Диско, кілька депутатів, включно з заступником голови комісії палати представників Білорусі з міжнародних справ Олегом Гайдукевичем, а також ряд суддів, прокурорів, співробітників слідчого комітету Білорусі, включно з його головою Дмитром Горою.

У список потрапила й низка бізнесменів, а також такі підприємства: «Мінський автотранспортний завод» (МАЗ), «Білоруський автомобільний завод» (БелАЗ), логістичний оператор «Бреміно групп» та нафтотрейдер «Нова нафтова компанія». Також це компанії «Глобалкастом-менеджмент» і «Логекс», які надають послуги з митного декларування та логістики, та компанія «Сохра», котра займається просуванням білоруської продукції на зовнішніх ринках.

Відтепер фізичним особам, які опинилися в списку, заборонено в’їжджати на територію ЄС, а їхні активи, якщо такі є у Євросоюзі, заморожені. У компаній також заморожені активи, а громадянам і фірмам з ЄС заборонено надавати їм будь-які кошти.