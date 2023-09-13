З Молдови вислали очільника російського пропагандистського агентства

Главу російського агентства Sputnik Молдова віталія денисова 13 вересня вислали з Молдови, видавши йому заборону на в’їзд до країни на 10 років.

В уряді Молдови, коментуючи його висилку, заявили, що він безперервно займається “розповсюдженням фейків, дезінформацією і пропагандою”. І влада, виславши главу цього видання, захищає інтереси громадян Молдови, передає УНН.

Телеграм-канал Sputnik повідомляв, що главу Sputnik Молдова віталія денисова 13 вересня вислали з Молдови, видавши йому заборону на в’їзд до країни на 10 років.

Видання NewsMaker повідомляло, що в уряді Молдови прокоментували висилку з країни Віталія Денисова.

“Влада не допустить поширення фейкових новин. Установа, до якої входить цей громадянин, безперервно займається інформаційними атаками, брехнею, пропагандою і дезінформацією. У нас чіткий посил – ми захищаємо інтереси громадян Молдови. Ми не повинні дозволяти роз’єднувати нас або послаблювати країну за допомогою пропаганди або зловмисної інформації. Це залежить від кожного з нас, від усього суспільства, незалежно від політичної приналежності або мови, якою ми розмовляємо”, – сказав прес-секретар уряду Даніел Воде.

У Генінспектораті міграції повідомили, що 56-річного громадянина росії 13 вересня під конвоєм вислали з Молдови.

“Рішення про видворення іноземця ухвалили у зв’язку з його втручанням у внутрішні справи Молдови, що створює загрозу інформаційній безпеці нашої країни”, – ідеться в повідомленні міграційної служби.

Sputnik Moldova – молдавська філія новинного агентства Sputnik, яке, зі свого боку, входить до державного російського медіахолдингу “россия сегодня”.