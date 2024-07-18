У Таїланді в п’ятизірковому готелі шість людей загинули від отруєння ціанідом

Персонал готелю знайшов загиблих у номері після того, як вони пропустили своє виселення. Коли поліція прибула на місце події, вона виявила тіла трьох чоловіків і трьох жінок, стіл, заповнений їжею і використані чашки зі слідами білого порошку. Поліція повідомила, що двері були зачинені зсередини, хоча чорні двері залишилися незамкненими.

Серед загиблих двоє американців в’єтнамського походження та четверо в’єтнамців, у тому числі подружня пара віком від 37 до 56 років.

Начальник відділу судово-медичної експертизи поліції Трейронг Пхівфан заявив, що ціанід був знайдений у чашках у готельному номері.

«Ціанід був знайдений у рідині всередині чайника та у всіх шести чашках кави», – сказав Трайронг.

Поліція намагається визначити, чи жертви були вбиті чи вирішили покінчити життям. Поки поліція схиляється до версії вбивства.

Спочатку влада заявила, що шукає сьому особу, яка брала участь у бронюванні готелю. Однак цю версію відхилили. Заступник комісара столичної поліції Ноппасін Пунсават сказав журналістам, що вони вважають, що один із членів групи міг отруїти п’ятьох інших. Ця особа, за словами поліції, замовила їжу та чай у номер і «виглядала в стані стресу», коли прибув персонал.

Він додав, що інцидент, ймовірно, був пов’язаний з «особистою справою» і не пов’язаний з організованою злочинністю. Поліція допускає версію суперечку через борги.

«Родичі розповіли, що один із загиблих був інвестиційним агентом і всі покійні інвестували в нього, але бізнес йшов не так, як очікувалося. Вони призначили зустріч, щоб обговорити це питання в Таїланді», – сказав Ноппасін.

Група прибула до Таїланду в різні дати та забронювала окремі номери в готелі. Готель Grand Hyatt, де стався інцидент, розташований у жвавому туристичному районі в центрі Бангкока, де розташовані розкішні торгові центри та ресторани. // Главком