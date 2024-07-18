У Таїланді в п’ятизірковому готелі шість людей загинули від отруєння ціанідом

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Серед загиблих двоє американців в’єтнамського походження та четверо в’єтнамців

Шестеро людей були знайдені мертвими в номері п’ятизіркового готелю в центрі Бангкока у Таїланді. За даними поліції, їх отруїли напоями з ціанідом. Про це пише CNN.

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