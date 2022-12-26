поліція застерігає громадян від шахрайської схеми «друг просить у борг»

Якщо вам надходить повідомлення від знайомого чи друга «Привіт! Позич, будь ласка, гроші» – перш ніж допомогти, переконайтеся, що вам пише не шахрай, який зламав аккаунт вашого товариша.

Найперше, що варто зробити, це перетелефонувати другу. За номером, який ви точно знаєте, а не за тим, що вказаний на сторінці в соцмережах. Бо якщо шахрай зламав сторінку, то міг змінити номер телефону в профілях соцмереж.

Але якщо немає можливості подзвонити чи ви давно не спілкувалися і номера телефону у вас немає? Запитайте друга те, що можете знати тільки ви. Таке питання одразу викриє шахрая.

Також варто написати спільним друзям у соцмережах і спитати їх, чи не отримували вони подібних повідомлень від друга. Шахраї, як правило, одночасно роблять розсилку на всіх підписників зламаної сторінки.

Щоб убезпечитися від шахраїв слід встановити складні паролі для кожного облікового запису, а також обов’язково налаштувати двофакторну автентифікацію.

Якщо вам надходять підозрілі дзвінки чи повідомлення від невідомих осіб – телефонуйте «102»!

Будьте пильними та не дайте шахраям жодного шансу вас ошукати!

ГУ Національної поліції в Чернігівській області