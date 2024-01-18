За день до «шатдауну». Сенат підтримав тимчасовий бюджет США, далі рішення за Палатою представників

Сенат США ухвалив законопроєкт про скорочення витрат, щоб запобігти “шатдауну”. Голосування пройшло трохи більше ніж за 24 години до того, як фінансування кількох урядових установ мало б припинитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Сьогодні, 18 січня, Сенат ухвалив законопроєкт про запобігання частковому зупиненню роботи уряду, оскільки Конгрес поспішає, щоб направити президенту Джо Байдену тимчасовий законопроєкт про фінансування федеральних установ до початку березня.