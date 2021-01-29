За коррупцию и многоженство – смертная казнь

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В Китае приговорили к казни экс-главу госкомпании

В Китае привели в исполнение смертный приговор бывшему главе государственной компании по управлению активами China Huarong Лай Сяоминю за взяточничество, растрату и многоженство. Его приговорили к смертной казни 5 января.

Коррупция и многоженство: в Китае приговорили к казни экс-главу госкомпании

Фото: в Китае приговорили к казни экс-главу госкомпании (xinhuanet)

Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

Суд постановил, что он незаконно растратил более 25 млн юаней (примерно 3,9 млн долларов), получил взятки на 1,79 млрд юаней (примерно 280 млн долларов), а также долгое время сожительствовал с другими женщинами, хотя у него уже была жена.

Китайские СМИ писали, что у Лай Сяоминя было более 100 квартир и столько же любовниц. Он устраивал своих возлюбленных на высокие посты в 33 предприятиях, работающих под эгидой госкомпании по управлению активами.

Лай Сяоминь заявил, что не потратил из денег, добытых взятками, ни гроша, а надеялся сохранить их для своих детей. // РБК-Украина

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