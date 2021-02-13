За просьбу не курить в подъезде россиянин убил соседку и сжег ее квартиру

В России мужчина сжег квартиру соседки и убил ее саму из-за просьбы женщины не курить в подъезде.

Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

Так, 45-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел в подъезд своего дома в Ижевске покурить. 72-летняя соседка сделала россиянину по этому поводу замечание. Разозлившись, он несколько раз ударил женщину имеющимся при себе ножом, а после оттащил тело в ее квартиру и, чтобы спрятать следы преступления, поджег жилье погибшей.

Суд вынес мужчине обвинительный приговор по статье «Убийство». Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 11 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. // Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»