Задержание боевиков: Беларусь перебрасывает войска на границу с РФ. Ну и хочет «прикрутить гайки» протестам

Беларусь укрепит свою границу с Россией после задержания уже 33 россиян – членов ЧВК «Вагнера», которую связывают непосредственно с российским президентом Владимиром Путиным.

Такое решение приняли на экстренном заседании СНБО Беларуси 29 июля, передает Белта.

«В частности, границу с РФ в рамках изучения ситуации, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены», – заявил секретарь белорусского СНБО Андрей Равков.

Также он обратил внимание на безопасность проведения массовых мероприятий, в том числе – связанными с избирательной кампанией.

«С усилением контроля за допуском в места проведения мероприятий, обеспечению безопасности, проверки людей. Поскольку по организационной структуре у задержанных людей четко прослеживаются определенные направления: снайперы, подрывники, айтишники. С учетом этого будет введен ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности», – сказал Равков.

Как сообщалось, 32 наемника, которых сегодня ночью задержали сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском, оказались членами российской частной военной компании Вагнера. // УНИАН