Задержания и разгон протестующих: что происходит в Беларуси
Начались столкновения на площади Победы в Минске
В Беларуси в день выборов президента проходят массовые протесты. Правоохранители задерживают протестующих, некоторые медиа блокируют на территории страны, подробнее о ситуации в Беларуси — в материале РБК-Украина.
23:04 По данным белорусских СМИ, в Витебске продолжаются задержания протестующих, на данный момент их как минимум 10 человек.
22:42 По информации «Радио Свобода», в Минске у Дворца спорта сотрудники ОМОНа жестоко задерживают митингующих, но люди не расходятся. Кроме того, сообщалось о применении светошумовых гранат для разгона протестующих.
Задержания
На площади Ленина в центре Витебска начали задерживать людей. СМИ пишут, что граждан «пакуют» в автозаки и увозят.
Въезды в близлежащие дворы у площади заблокированы сотрудниками ГАИ. Правоохранители в громкоговорители призвали горожан не скапливаться на площади Ленина.
Люди собираются на массовый протест
В Минске призывают людей в 20:00-20:30 собиратся у своих участков и выдвигатся к Стеле.
«Далее мы показываем своё единство, занимаем центр города и требуем проведения новых выборов без Лукашенко! В случае силового сценария переходим к плану «Б», — говорится в сообщенни на Telegram-канале NEXTA.
Минск перекрыли
По данным карты Google Maps, столица Беларуси сейчас выглядит так. Правоохранители перекрыли центральные улицы Минска.
Фото: Минск перекрыли (Google Maps)
На всех улицах в центре Минска началась акция автомобилистов — они проезжают и сигналят.
Столкновения в Минске
На площади Победы в Минске начались столкновения протестующих с сотрудниками ОМОН. По оценке телеканала «Белсат», на проспекте Победителей собралось около двух тысяч человек.
Большинство из них милиция разогнала по дворам жилых домов. Сообщается о пострадавших в результате столкновений.
Белорусские сайты перестали работать
В стране перестали работать сайты — ни tut.by, belta.by, ни даже сайт ЦИК. В Минске также не работают Яндекс.Такси и Убер.
Напомним, в Беларуси 9 августа прошло голосование на президентских выборах.